На Львівщині відкрили тимчасове житло для ВПО за новою програмою

На Львівщині відкрили тимчасове житло для вимушених переселенців, яке ввели в експлуатацію в межах нової держпрограми.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Тимчасове житло для ВПО відкрили у місті Стрий. Мешканців заселятимуть відповідно до квартирної черги.

Проєкт реалізували відповідно до постанови Кабінету міністрів №1160, яка передбачає державну підтримку територіальних громад для будівництва нового житла, реконструкції та переобладнання приміщень, щоб забезпечити житлом внутрішньо переміщених осіб.

"У Стрию облаштували 4 житлові кімнати на 16 місць. Відремонтували житлову зону, спільні простори, кухні та санвузли. Тут є меблі, побутова техніка та все необхідне для повсякденного життя", – написав Козицький у Телеграм.

Голова ОВА наголосив, що важливо, щоб досвід Стрия переймали й інші громади області, залучаючи всі доступні державні, місцеві та партнерські ресурси.

Нагадаємо:

Раніше уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму "єВідновлення" із програмою доступної іпотеки "єОселя" – ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою "єОселя".

Проєкт Держбюджету на 2027 рік передбачає 85 млрд гривень, більше половини коштів уряд хоче спрямувати на фінансування програми пільгової іпотеки "єОселя".