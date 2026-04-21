На Львівщині вантажівка врізалась в локомотив поїзда Перемишль – Київ

На Львівщині вантажний автомобіль "не помітив" справної звукової та світлової сигналізації на залізничному переїзді і зустрівся з локомотивом поїзда №64 Перемишль – Київ.

Про це інформує "Укрзалізниця".

"На щастя, без постраждалих. Вагони цілі. Водій втік", – йдеться в повідомленні.

2 квітня на Харківщині поблизу станції Коломак вантажний автомобіль спричинив зіткнення з пасажирським поїздом.

18 квітня у Вінницькій області на станції Браїлів сталося бічне зіткнення тепловоза приватного кар'єру з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ — Перемишль.