На кордоні з Польщею відкрили оновлений залізничний переїзд: суттєво збільшить пропуск поїздів

АТ "Укрзалізниця" за підтримки Євросоюзу відкрила оновлений пункт контролю поїздів на кордоні з Польщею, який перенесли на станцію Мостиська ІІ.

Про це повідомляє пресслужба компанія.

"Якщо раніше на добу могли оглянути шість вантажних поїздів, то тепер до 15. Тобто це нові можливості для нарощування обсягів вантажних перевезень та прискорення пасажирських поїздів", – розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

До реалізації цього проєкту прикордонний огляд поїздів, які прямували з України до Польщі, здійснювався на перегоні Мостиська – Держкордон, і середній час проведення контрольних операцій для одного поїзда складав майже дві години.

Під час реконструкції пункту пропуску було виконано роботи:

збудовано 4 вежі для огляду рухомого складу працівниками прикордонної служби України,

встановлені 2 блоки-модулі (одно- та двоповерхові) для працівників прикордонного контролю,

облаштовано 4 вольєри для службових собак,

влаштована система відеоспостереження (30 камер) та покриття Wi-Fi,

модернізовано систему секціонування контактної мережі.

Цей проєкт реалізований завдяки паритетному співфінансуванню програми Connecting Europe Facility та Європейського інвестиційного банку.

"Модернізація пункту перетину в Мостиську ІІ – це ще один крок уперед у вдосконаленні залізничного сполучення, зміцненні зв'язків України з ЄС та збільшенні пасажирських та вантажних перевезень", – прокоментувала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" пришвидшить денний регіональний поїзд №824/823 сполученням Дніпро – Харків на 40 хвилин в обох напрямках.