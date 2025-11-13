На Київщині ліквідували нелегальне виробництво рідин для куріння

У Київській області правоохоронці викрили та ліквідували масштабну схему нелегального виробництва рідин для електронних сигарет.

Про це інформує Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що група осіб діяла на території Київської, Вінницької, Закарпатської та Львівської областей. Зловмисники налагодили повний цикл підпільного виробництва контрафактної продукції на спеціально обладнаних промислових лініях.

В БЕБ зазначили, що до організації причетні жителі різних регіонів України. Частина з них займалася закупівлею сировини, інші – виготовленням та подальшою реалізацією контрафактної продукції через мережу нелегальних торгових точок та онлайн-платформ.

У ході проведення 11 санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили лінію для виробництва рідин, обладнання для пакування та маркування продукції, 70 ящиків готових підроблених електронних сигарет без акцизних марок, pod-системи, картриджі, комплектуючі, гліцерин, поліпропіленгліколь, поліграфічну продукцію з логотипами відомих брендів, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та підпільну бухгалтерію.

За даними правоохоронців, орієнтовна вартість вилученого – понад 10 млн грн.

Здійснюється досудове розслідування. Встановлюється повне коло причетних.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки викрило групу осіб, які організували незаконне виробництво алкогольної продукції у Черкаській області.