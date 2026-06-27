Херсонщина: внаслідок обстрілів РФ поранено 12 людей, пошкоджено 40 об’єктів

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, завод, автосалон, поштове відділення та інші об'єкти.

Про це інформує Національна поліція України.

"Ворог не припиняє обстрілювати деокуповані населені пункти Херсонського й Бериславського районів із артилерії, мінометів, тактичної авіації та БпЛА різних типів", – говориться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів пошкоджено два багатоквартирні та дев'ять приватних будинків, об'єкти критичної інфраструктури, готель, приміщення депо, приватне підприємство, гуманітарний склад, автосалон.

А також дитячий садочок, поштове відділення, 11 автомобілів, карету екстреної медичної допомоги, гараж, ангар, газопровід тощо.

"На місцях ударів працювали усі профільні служби, документували наслідки атак та допомагали постраждалим", – говориться у повідомленні.

Минулої доби від підступних атак противника потерпали Херсон, Садове, Антонівка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка та багато інших населених пунктів.

Зокрема, ворог завдав ударів керованими авіаційними бомбами по Херсону та передмістю. Внаслідок вибухів травми різного ступеня тяжкості отримали вісім мирних жителів віком від 19 до 75 років.

Зазнали пошкоджень об'єкт критичної інфраструктури, територія заводу, автосалон, приміщення та склади поштового відділення, приміщення депо, приватне підприємство тощо.

Окупанти били дронами типу FPV по мікрорайону "Таврійський". Пошкоджено багатоквартирний будинок, дитячий садочок, два автомобілі, газопровід. Також виникла пожежа сухої рослинності.

Під артилерійським обстрілом перебувала центральна частина міста, там пошкоджено багатоквартирний будинок. російські військові скинули вибухівку з БпЛА на готель, який пошкоджено.

Нагадаємо:

Сьогодні зранку російський БпЛА поцілив у підприємство на Чернігівщині, пошкоджені складські й господарчі будівлі.

У ніч на 26 червня російські військові атакували автозаправні станції у Запорізькій та Харківській областях.