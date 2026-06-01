Інвестиції фізосіб у ОВДП оновили історичний максимум

У травні портфель облігацій внутрішньої державної позики фізичних осіб перевищив 148,5 млрд грн, що на 56,4% більше, ніж у травні минулого року, та є історичним максимумом.

Про це інформує Міністерство фінансів.

У травні інвестиції громадян та бізнесу в ОВДП продовжили зростати: портфель ОВДП фізичних осіб перевищив 148,5 млрд грн, вкладення юридичних осіб зросли на 15,8% і перевищили 220,9 млрд грн.

Упродовж травня Мінфін провів 4 аукціони з розміщення ОВДП, за результатами яких до державного бюджету було залучено понад 12,3 млрд грн в еквіваленті.

Станом на 1 червня 2026 року в обігу перебувають державні облігації на понад 2 трлн гривень. Частка комерційних банків становить 47,09%, Національного банку України — 33,09%, що підтверджує ключову роль внутрішнього ринку у фінансуванні держави.

Нагадаємо:

Минулого року на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики до бюджету було залучено близько 570 млрд гривень. Внутрішній ринок ОВДП – друге за обсягом джерело фінансування бюджету після зовнішніх запозичень.