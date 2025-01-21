"Нібулон" зазнав збитків на $500 мільйонів через ускладнене судноплавство внаслідок війни

Агрохолдинг "Нібулон" зазнав збитків у 500 млн доларів через закриття Миколаївського морського портового вузла, зупинку суднобудівної галузі економіки та припинення судноплавства на річкових шляхах Е-40 (Дніпро і Південний Буг) після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Портові потужності Миколаєва готові відновити роботу, щойно буде ухвалено політичне рішення про їхнє відкриття, що збільшить конкуренцію перевалки та здешевить логістику експорту.

У Миколаївському портовому вузлі досі заблоковано понад 100 суден, з яких 30 іноземних морських і 70 суден для внутрішніх водних шляхів.

Евакуйовані судна, які раніше використовувалися для перевезень, наразі в простої та шукають по світу нові водні маршрути, зокрема на річці Дунай.

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