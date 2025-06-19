"Метінвест" погасив облігації 2025 року

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної гірничо-металургійної групи компаній, оголосила про фінальну виплату за зобов’язаннями щодо облігацій із терміном погашення у 2025 році вчасно та в повному обсязі.

Про це йдеться на сайті компанії.

За словами гендиректора Юрія Риженкова, від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Метінвест уже погасив дві серії облігацій, загалом виплативши за цим інструментом майже $600 млн.

"Ми виконали ці зобов’язання попри значний вплив війни на бізнес-модель Групи — зокрема, втрату операційного контролю або призупинення роботи низки підприємств в Україні", – підкреслив він.

Нагадаємо:

У квітні Група "Метінвест" отримала першу партію вугілля зі США після зупинки Покровської вугільної групи.