Турецька мережа магазинів English Home йде з України

Турецька мережа магазинів товарів для дому та декору English Home припиняє свою роботу в Україні.

Про це повідомляє галузеве видання RAU із посиланням на джерела на ринку.

Офіційної інформації про припинення роботи поки не було. Проте колишній топменеджер компанії підтвердив цю інформацію Forbes Ukraine.

Інтернет-магазин English Home перестав працювати у лютому 2025 року. Спочатку зникли ціни, а пізніше можливість реєстрації та оформлення замовлень.

На офіційному сайті Україну прибрали з-поміж близько 20 країн присутності. Водночас компанія продовжує працювати в Росії, Ірані, Венесуелі та інших країнах.

Турецька мережа працювала в Україні більш ніж 10 років та налічувала понад 30 магазинів.

