В Україні закривається велика мережа магазинів спортивних товарів

Мережа спортивних супермаркетів Athletics оголосила про поступове згортання діяльності в Україні.

Про це розповіла керівниця компанії Людмила Книш в інтерв'ю RAU.

"Формальне рішення було прийнято в червні 2025 року після серії засідань ради директорів і стрес-тестів бюджету. Переломним моментом стало поєднання стійкого падіння реальних доходів покупців, подорожчання логістики з військовими ризиками і неможливості узгодити економіку офлайн-формату при поточних орендних ставках і вартості енергії", – зазначила Книш.

Вона зазначила, що мережа намагалася скорочувати збиткові локації, змінила асортимент на дешевший, розвивала онлайн-сегмент, оптимізувала склад і енергоспоживання, але ефект від цих кроків виявився недостатнім через постійне зростання витрат.

Власники Athletics також вели переговори про продаж бізнесу, але не знайшли прийнятних пропозицій через військові ризики, дорогі страховки і невизначені горизонти планування.

Мережа спортивних товарів Athletics має 29 магазинів у 15 містах України.

ТОВ "Атлетікс" належить сингапурській компанії Felix Trade, бенефіціар – Ігор Чернов. До ребрендингу мережа мала назву "Спортмастер" і належала російським бізнесменам.

На початку 2022 року вивіски Sportmaster змінили на Athletics.

Нагадаємо:

Компанія "Чумак" (входить в групу Wilmar International) поставила на паузу будівництво нового заводу з переробки томатів на Одещині.