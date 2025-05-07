McDonald’s відкрив перший ресторан у Мукачеві
McDonald’s відкрив ресторан у Мукачеві
McDonald’s
Компанія McDonald's відкрила у Мукачеві на Закарпатті перший ресторан, який став шостим проєктом у співпраці з АЗС.
Про це повідомила пресслужба мережі ресторанів.
Протягом місяця McDonald’s відкрив одразу два ресторани на Закарпатті – в Ужгороді та у Мукачеві.
Ресторан у Мукачеві — це одноповерхова будівля площею майже 500 кв м. У залі передбачено 126 посадкових місць, ще 132 — на літній терасі.
Це другий цілодобовий ресторан мережі в Україні після Ужгорода: МакДрайв працює 24/7, а зал — із 7:00 до 23:00.
Наразі в Україні працюють 112 ресторанів McDonald’s.
Нагадаємо:
В Ужгороді відкрили перший ресторан McDonald’s у квітні.