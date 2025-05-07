McDonald’s відкрив перший ресторан у Мукачеві

Компанія McDonald's відкрила у Мукачеві на Закарпатті перший ресторан, який став шостим проєктом у співпраці з АЗС.

Про це повідомила пресслужба мережі ресторанів.

Протягом місяця McDonald’s відкрив одразу два ресторани на Закарпатті – в Ужгороді та у Мукачеві.

Ресторан у Мукачеві — це одноповерхова будівля площею майже 500 кв м. У залі передбачено 126 посадкових місць, ще 132 — на літній терасі.

Це другий цілодобовий ресторан мережі в Україні після Ужгорода: МакДрайв працює 24/7, а зал — із 7:00 до 23:00.

Наразі в Україні працюють 112 ресторанів McDonald’s.

Нагадаємо:

В Ужгороді відкрили перший ресторан McDonald’s у квітні.