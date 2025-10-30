Mastercard перевершив прогнози щодо прибутку

Компанія Mastercard перевершила очікування на біржі щодо прибутку за третій квартал у четвер на тлі стабільних обсягів витрат, а керівництво компанії наголосило на просуванні гіганта карткових мереж у сферу агентської торгівлі та стейблкоінів.

Про це повідомляє Reuters.

Споживчі витрати виявилися стійкими, тоді як торговельна та імміграційна політика президента США Дональда Трампа продовжує підживлювати занепокоєння щодо тріщин на ринку праці та стійкої інфляції.

Аналітики вважають, що сектор платежів готовий до кардинальних змін, оскільки стейблкоіни та агенти на базі штучного інтелекту обіцяють трансформувати спосіб переміщення грошей у гаманцях споживачів.

"Учасники екосистеми платежів співпрацюють з Mastercard та нашими спеціалізованими консультаційними командами, щоб підготуватися до агентного комерсу", — сказав генеральний директор Майкл Мібах під час телефонної конференції з аналітиками.

На початку цього тижня акції PayPal різко зросли після оголошення про угоду з OpenAI, яка дозволить здійснювати покупки в ChatGPT за допомогою платформи платіжної компанії.

Конкурент Visa також перевершив очікування щодо квартального прибутку на початку цього тижня, а American Express, зосередившись на заможних клієнтах, що допомогло йому отримати рекордний дохід.

