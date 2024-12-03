Маніфест-42 закликає ВР не розглядати законопроєкт про посилення відповідальності юросіб за корупцію

Громадський рух Маніфест-42 звертається до Верховної Ради із закликом зняти з розгляду законопроєкт №11443, який, за оцінкою руху, надає право працівникам правоохоронних органів для забезпечення кримінального провадження на власний розсуд ініціювати "обмеження діяльності" будь-якого бізнесу.

Про це повідомив член руху, власник ТК-Груп Олександр Соколовський, передає "Інтерфакс-Україна"

"Мало нам проблем, так ще сьогодні ВР планує в другому читанні остаточно проголосувати за законопроєкт про внесення змін до ККУ та КПК (Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України - ІФ-У). Деякі його положення можуть призвести до блокування будь-якого підприємства, як то кажуть, «у ручному режимі»" - написав Соколовський.

Він наголошує, що в разі його ухвалення юридичній особі зможуть обмежити діяльність у разі наявності у прокурора або слідчого "достатніх підстав вважати", що від імені юридичної особи або в її інтересах можуть вчинятися дії, спрямовані на "перешкоджання кримінальному провадженню".

"Крім того, з посиланням на «достатні підстави вважати» слідчого або прокурора у слідчого судді з'явиться підстава розглядати справи БЕЗ виклику представника юрособи!", - обурюється він.

Серед наслідків ухвалення документа Соколовський відзначає втручання в госпдіяльність підприємств, скорочення робочих місць, а заборона брати участь у публічних закупівлях під час війни зупинить постачання необхідної амуніції, обладнання.

Він також називає законопроєкт інструментом тиску на бізнес і підставою для нових корупційних схем.

Нагадаємо:

Законопроєкт №11443 передбачає приведення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів та інших законів у відповідність до міжнародних стандартів щодо відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень.

Закон парламент ухвалив за основу 29 жовтня.

Серед авторів законопроєкту Сергій Іонушас (фракція "Слуга народу"), Григорій Мамка (депутатська група "Платформа за Життя і мир"), Володимир Арешонков (група "Довіра"), перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

Зі свого боку Соколовський нагадує, що документ дозволяє правоохоронцям ініціювати тимчасову заборону, зокрема, на участь у публічних закупівлях, користування ліцензією, участь у приватизації комунального чи держмайна або в його оренді, купувати ОВДП, брати участь у діяльності спільних компаній.