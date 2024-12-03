Манифест-42 призывает ВР не рассматривать законопроект об усилении ответственности юрлиц за коррупцию

Общественное движение Манифест-42 обращается к Верховной Раде с призывом снять с рассмотрения законопроект №11443, который, по оценке движения, предоставляет право работникам правоохранительных органов для обеспечения уголовного производства по собственному усмотрению инициировать "ограничение деятельности" любого бизнеса.

Об этом сообщил член движения, владелец ТК-Групп Александр Соколовский, передает "Интерфакс-Украина".

"Мало нам проблем, так еще сегодня ВР планирует во втором чтении окончательно проголосовать за законопроект о внесении изменений в УКУ и УПК (Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины - ИФ-У). Некоторые его положения могут привести к блокированию любого предприятия, как говорится, "в ручном режиме"" - написал Соколовский.

Он подчеркивает, что в случае его принятия юридическому лицу смогут ограничить деятельность в случае наличия у прокурора или следователя "достаточных оснований полагать", что от имени юридического лица или в его интересах могут совершаться действия, направленные на "препятствование уголовному производству".

"Кроме того, со ссылкой на "достаточные основания полагать" следователя или прокурора у следственного судьи появится основание рассматривать дела БЕЗ вызова представителя юрлица!", - возмущается он.

Среди последствий принятия документа Соколовский отмечает вмешательство в хоздеятельность предприятий, сокращение рабочих мест, а запрет участвовать в публичных закупках во время войны остановит поставки необходимой амуниции, оборудования.

Он также называет законопроект инструментом давления на бизнес и основанием для новых коррупционных схем.

Напомним:

Законопроект №11443 предусматривает приведение Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов и других законов в соответствие с международными стандартами относительно ответственности юридических лиц за совершение коррупционных уголовных правонарушений.

Закон парламент принял за основу 29 октября.

Среди авторов законопроекта Сергей Ионушас (фракция "Слуга народа"), Григорий Мамка (депутатская группа "Платформа за Жизнь и мир"), Владимир Арешонков (группа "Доверие"), первый вице-спикер Александр Корниенко.

С своей стороны Соколовский напоминает, что документ позволяет правоохранителям инициировать временный запрет, в частности, на участие в публичных закупках, пользование лицензией, участие в приватизации коммунального или госимущества или в его аренде, покупать ОВГЗ, участвовать в деятельности совместных компаний.