Львівська міськрада погасить 70 мільйонів гривень боргів протезного заводу

Львівська міська рада проголосувала за ухвалу про погашення майже 70 млн грн боргів Львівського протезного заводу.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Йдеться про повернення до 2028 року боргів заводу із заробітної плати працівників, погашення кредиторської заборгованості за продукцію, товари та послуги, відшкодування вартості електропостачання, водопостачання та водовідведення.

Також місто погашатиме заборгованість зі страхових внесків, зборів та обов'язкових платежів.

Підприємство розташоване у Львові і має окремі філії в Івано-Франківську, Луцьку, Мукачеві та Рівному. Раніше там виготовляли колісні крісла, велосипеди, вертикалізатори, протези та ортопедичне взуття, але через фінансові проблеми завод зупинився.

"У 2023 році ЛМР погодилась прийняти протезний завод у власність Львівської громади. Після двох років очікувань, у квітні 2025 року, Кабмін передав завод місту", – говориться у повідомленні.

Тоді ж разом із заводом Львівській громаді передали і боргові зобов’язання підприємства, повідомляє Zaxid.net.

За 2024 рік чистий прибуток підприємства КП "Львівське експериментальне підприємство засобів пересування і протезування" склав – 4,6 млн грн, активи становили 54,4 млн грн, а зобов'язання – 65,8 млн грн. У львівській мерії уточнили, що загалом протезний завод має близько 70 млн грн боргів.

Планується, що підприємство увійде в екосистему Unbroken і виготовлятиме протези та іншу продукцію для пацієнтів реабілітаційного центру.

