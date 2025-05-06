Lamborghini збільшила виторг на 30% завдяки гібридам

У першому кварталі 2025 року італійський виробник спорткарів Lamborghini збільшив виручку на 29,6% — до 895,2 млн євро.

Про це пише Reuters.

Основним драйвером зростання стали нові гібридні моделі Revuelto та Urus SE, які мають високий попит по всьому світу.

Операційний прибуток компанії виріс до 248,1 млн євро, що на 32,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За три місяці Lamborghini поставила клієнтам 2 967 авто. Найбільше зростання зафіксовано в Америці — плюс 21%, у регіоні EMEA поставки зросли на 7% до 1 368 авто, а в APAC — на 14% до 565.

Фінансовий директор Паоло Пома додав: "2025 рік почався з потужного старту, що підтверджує стабільність нашого курсу сталого фінансового зростання".

Нагадаємо:

Італійський виробник спортивних автомобілів Lamborghini планує випустити свою першу електричну модель у 2029 році, оскільки час для повної електрифікації в сегменті ринку спортивних автомобілів ще не настав.