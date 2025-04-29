Київська школа економіки придбала гольф-клуб на Оболоні за $18 мільйонів під кампус

Київська школа економіки разом з міжнародними партнерами та донорами придбала комплекс будівель гольф-клубу на Оболонській набережній у Києві.

Про це йдеться на сайті КШЕ.

Повідомляється, що цей комплекс перетворять на університетський кампус для підготовки математиків, інженерів та фахівців високих технологій.

На першому етапі будівлі комплексу буде адаптовано під навчальні аудиторії та дослідницькі лабораторії. Передбачено також простори для літніх шкіл, міжнародних форумів і спільних R&D-програм з бізнесом.

В КШЕ підкреслили, що розвиток нового простору стане найбільшою приватною інвестицією в освіту за всю історію України. Загальний бюджет проєкту – 40 млн доларів, з них 18 млн доларів було спрямовано на придбання гольф-клубу. Решту коштів витратять на трансформацію комплексу для освітніх потреб, а також обладнання інженерних і дослідницьких лабораторій, розширення стипендійних програм.

"Ми не відмоляємось від минулої діяльності Гольф Клубу, ми будемо підтримувати цей спорт. Ми не будемо відгороджуватися парканами, і відкриємо цю частину парка для усіх мешканців. Те що раніше було доступно тільки для еліт, буде доступне для усіх. Ми працюємо з оболонською спільнотою, і плануємо відновити літній кінотеатр", – написав у Facebook президент КШЕ Тимофій Милованов.

Нагадаємо:

Інвестиційний портал, розроблений Міністерством економіки України та Київською школою економіки (KSE), було розширено на 31 новий проєкт загальною вартістю 2,1 млрд євро.