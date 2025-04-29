Киевская школа экономики приобрела гольф-клуб на Оболони за $18 миллионов под кампус

Киевская школа экономики вместе с международными партнерами и донорами приобрела комплекс зданий гольф-клуба на Оболонской набережной в Киеве.

Об этом говорится на сайте КШЭ.

Сообщается, что этот комплекс превратят в университетский кампус для подготовки математиков, инженеров и специалистов высоких технологий.

На первом этапе здания комплекса будут адаптированы под учебные аудитории и исследовательские лаборатории. Предусмотрены также пространства для летних школ, международных форумов и совместных R&D-программ с бизнесом.

В КШЭ подчеркнули, чторазвитие нового пространства станет крупнейшей частной инвестицией в образование за всю историю Украины. Общий бюджет проекта - 40 млн долларов, из них 18 млн долларов было направлено на приобретение гольф-клуба. Остальные средства потратят на трансформацию комплекса для образовательных нужд, а также оборудование инженерных и исследовательских лабораторий, расширение стипендиальных программ.

"Мы не отмазываемся от прошлой деятельности Гольф Клуба, мы будем поддерживать этот спорт. Мы не будем отгораживаться заборами, и откроем эту часть парка для всех жителей. То что раньше было доступно только для элит, будет доступно для всех. Мы работаем с оболонским сообществом, и планируем восстановить летний кинотеатр", - написал в Facebook президент КШЕ Тимофей Милованов.

Напомним:

Инвестиционный портал, разработанный Министерством экономики Украины и Киевской школой экономики (KSE), был расширен на 31 новый проект общей стоимостью 2,1 млрд евро.