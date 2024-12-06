Крюковский вагоностроительный завод проиграл суд метрополитену на 80 миллионов евро
Хозяйственный суд Киева не удовлетворил иск Крюковского вагоностроительного завода об отмене решения Киевского метрополитена, которым заводу аннулировали контракт на поставку поездов-труб.
Об этом свидетельствует решение суда, передает LIGA.net.
В решении суда говорится, что КВСЗ пытался сменить поставщика ключевого оборудования с испанской CAF на другие компании, что противоречило условиям тендера.
В августе 2023 года Крюковский завод сообщил о победе в тендере на выполнение контракта "Закупка новых метропоездов (включая запасные части и расходные материалы, оборудование и инструменты для обслуживания, ремонта и сопутствующих услуг)" на 79,2 млн евро. В тендере приняли участие КВСЗ и чешская Skoda. Предложение Крюковского завода было на 37% дешевле.
Однако уже в ноябре того же года метрополитен отменил свое решение о закупке поездов КВСЗ. Однако уже в ноябре того же года метрополитен отменил свое решение о закупке поездов КВСЗ.
По условиям контракта, поставщиком ключевого оборудования должна была быть испанская компания CAF.
В то же время КВСЗ попытался сменить поставщика оборудования с CAF на польскую Medcom или японскую Melco, объясняя это тем, что CAF отказала в поставке из-за загруженности производственных линий.
Смена поставщика означала бы изменение "марок, моделей, типов запасных частей и самого оборудования", что фактически переписывало существенные условия контракта, и ЕБРР, который финансировал проект, предупредил, что может отказать в кредитовании. Поэтому Киевский метрополитен не согласился на смену поставщика и отменил решение о присуждении контракта КВСЗ.
Крюковский завод подал иск об отмене этого решения метрополитена, но суд отказал в удовлетворении иска, поскольку КВСЗ сам отказался подписывать контракт на изначальных условиях.
Решение вступило в законную силу 26 ноября 2024 года.
Напомним:
Новые вагоны метро (до 50 штук) по этому контракту предусматривались для обеспечения бесперебойных перевозок пассажиров на участке Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.