Компания Пинчука получит 10 миллионов за съемки для Евровидения-2025

АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" 22 января заказало ООО "Старлайт Продакшн" телеуслуги на 10,50 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

До 8 февраля предоставят услуги по производству аудиовизуальных произведений для участия Украины в Песенном конкурсе Евровидение-2025, который состоится в городе Базель (Швейцария).

На подготовку проекта, а именно на приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности и разработку дизайна и 3D модели уйдет 60 тыс грн.

Основная часть 10,37 млн грн приходится на производство, а именно создание декораций, номеров, графики и коротких видеороликов-визиток, транспортные, административные и студийные расходы, аренду локации, расходы на персонал, жюри, ведущих и звездных гостей, на техническое обеспечение и музыкальное оформление, а также тревел расходы.

Остальные 66 тыс грн будет отведено на монтажный период, то есть на пост-продакшн.

Закупку провели по переговорной процедуре, потому что художественный конкурс на эти услуги выиграла именно "Старлайт Продакшн".

В обосновании сказано, что Национальный отбор на Евровидение дает возможность украинским музыкантам, песням и месседжам быть услышанными на весь мир во время войны в Украине, когда присутствие Украины на всех ключевых международных, в том числе культурных, площадках имеет исключительное значение.

Столическая фирма "Старлайт Продакшн" - это продакшн медиахолдинга "Старлайт Медиа" Виктора Пинчука, в который входят телеканалы ICTV, Новый канал, СТБ, ОЦЕ, М1 и М2.

Напомним:

В 2024 году "НОТУ" заказывала телеуслуги по Евровидению у иностранного предприятия "1+1 продакшн" за 11,00 млн грн, в 2023 году - у "Старлайт Продакшн" за 9,98 млн грн, а в 2022 году, до полномасштабного вторжения, - у ООО "Френдс Про ТВ" за 20,28 млн грн.