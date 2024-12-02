Коломойский считает национализацию "Укрнафты" превышением полномочий

Игорь Коломойский, бывший акционер компании "Укрнафта", заявил, что национализация акций компании - это превышение полномочий.

Такое мнение он высказал в интервью агентству "УНИАН".

По его убеждению, отчуждение акций "Укрнафты" и "Укртатнафты" в собственность государства не было инициативой военного командования, а стало якобы следствием решения Ставки Верховного главнокомандующего.

Коломойский заявил, что закон "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения" якобы не предоставляет Ставке Верховного Главнокомандующего полномочий принимать подобные решения.

«"Ставка не уполномочена принимать подобные решения - и она даже не упоминается в этом законе", - утверждает он.

Приказ Верховного главнокомандующего ВСУ от 6 ноября 2022 года, которым командование воинских частей обязали принять приказы о национализации акций "Укрнафты" и "Укртатнафты", Коломойский расценил как превышение полномочий.

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Напомним:

В начале ноября 2022 года НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор».

Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц, в собственность государства.

Через несколько дней после этого бывший гендиректор сети АЗС WOG Сергей Корецкий возглавил отчужденные государством компании «Укрнафта» и «Укртатнафта».

2 сентября 2023 года Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

21 августа 2024 года детективы Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование против Игоря Коломойского.