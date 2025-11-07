Свириденко повідомила, коли стартує програма "УЗ-3000" та скільки вона триватиме

Програма безкоштовних перевезень залізницею "УЗ-3000" має запуститись 1 грудня та тривати впродовж 4 місяців, коли є низький попит на залізничні квитки.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Крім цього, вона підкреслила, що собівартість пасажирських перевезень дійсно вища, ніж ціни на залізничні квитки. Раніше цей дисбаланс, за її словами, компенсувався за рахунок карго перевезень, обсяги яких через воєнні чинники зменшуються.

Тому, як розповіла Свириденко, для підтримки "Укрзалізниці" цьогоріч було виділено з держбюджету 13 млрд грн, наступного року це буде близько 15 млрд грн.

Вона наголосила, що програма "УЗ-3000" не буде компенсуватись за рахунок виділених для "Укрзалізниці" бюджетних коштів.

На початку листопада президент Володимир Зеленський анонсував програму, за якою українці зможуть безкоштовно скористатись поїздками АТ "Укрзалізниця" у межах трьох тисяч кілометрів.