Між Києвом та Трускавцем курсуватиме додатковий потяг: в які дати
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"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №159/160 Київ — Трускавець — Київ.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Дати курсування з Києва:
25, 26, 27 квітня 2025 року;
2, 3, 4 травня 2025 року.
Відправлення — о 10:16, прибуття до Трускавця — о 19:37.
Дати курсування з Трускавця:
25, 26, 27 квітня 2025 року;
2, 3, 4 травня 2025 року.
Відправлення — о 09:03, прибуття до Києва — о 19:11.
Зупинки — у Львові та Дрогобичі.
Квитки вже у продажу у застосунку "Укрзалізниці", на сайті та у залізничних касах.
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів додатковому поїзду №159/160 Київ – Трускавець. Він курсуватиме 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 та 21 квітня.