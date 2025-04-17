Між Києвом та Трускавцем курсуватиме додатковий потяг: в які дати

"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №159/160 Київ — Трускавець — Київ.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Дати курсування з Києва:

25, 26, 27 квітня 2025 року;

2, 3, 4 травня 2025 року.

Відправлення — о 10:16, прибуття до Трускавця — о 19:37.

Дати курсування з Трускавця:

25, 26, 27 квітня 2025 року;

2, 3, 4 травня 2025 року.

Відправлення — о 09:03, прибуття до Києва — о 19:11.

Зупинки — у Львові та Дрогобичі.

Квитки вже у продажу у застосунку "Укрзалізниці", на сайті та у залізничних касах.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів додатковому поїзду №159/160 Київ – Трускавець. Він курсуватиме 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 та 21 квітня.