Порошенко вважає, що автором "вугільної справи" проти нього був Портнов

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що автором сценарію "вугільної справи" проти нього є ексзаступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов, убитий в Іспанії 21 травня.

Про це повідомляється на сайті партії "Європейська Солідарність".

"Я наголошую: автор сценарію і режисер цього брудного, смердючого шоу є Портнов. Людина, яка працювала на ФСБ, людина – представник Росії, людина, проти якої були запроваджені санкції США і людина, яка не була просто юридичним радником Януковича. Це людина, яка була головним стовпом каральної, юридичної і позасудової системи діючої влади", – прокоментував Порошенко судове засідання у "вугільній справі".

Він назвав низку проросійських політиків, які, за його словами, є авторами справ, які використовуються для його дискредитації.

"Це Шуфрич, це Сівкович, це Деркач, це Кузьмін, це Портнов, який особисто, або через своїх родичів, писали відповідні заяви", – сказав Порошенко.

Порошенко також вважає, що влада використовує "вугільну справу", щоб відволікти увагу від справжніх загроз для України та заблокувати його діяльність.

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Головний підозрюваний у "справі Порошенка" Сергій Кузяра про ролі Медведчука та п'ятого президента у вугільних схемах

Нагадаємо:

Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій.

Дружина колишнього президента Петра Порошенка Марина Порошенко звернулася до суду з позовом про поділ з ним майна. Крижопільський районний суд на Вінниччині 16 травня закрив провадження у цій справі через відсутність предмета спору.

Андрія Портнова застрелили вранці 21 травня біля американської школи в іспанському Мадриді.