Порошенко считает, что автором "угольного дела" против него был Портнов

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что автором сценария "угольного дела" против него является экс-заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов, убитый в Испании 21 мая.

Об этом сообщается на сайте партии "Европейская Солидарность".

"Я подчеркиваю: автор сценария и режиссер этого грязного, вонючего шоу является Портнов. Человек, который работал на ФСБ, человек - представитель России, человек, против которого были введены санкции США и человек, который не был просто юридическим советником Януковича. Это человек, который был главным столпом карательной, юридической и внесудебной системы действующей власти", - прокомментировал Порошенко судебное заседание по "угольному делу".

Он назвал ряд пророссийских политиков, которые, по его словам, являются авторами дел, которые используются для его дискредитации.

"Это Шуфрич, это Сивкович, это Деркач, это Кузьмин, это Портнов, который лично, или через своих родственников, писали соответствующие заявления", - сказал Порошенко.

Порошенко также считает, что власть использует "угольное дело", чтобы отвлечь внимание от настоящих угроз для Украины и заблокировать его деятельность.

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Главный подозреваемый в "деле Порошенко"Сергей Кузяра о роли Медведчука и пятого президента в угольных схемах

Напомним:

Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.

Жена бывшего президента Петра Порошенко Марина Порошенко обратилась в суд с иском о разделе с ним имущества. Крыжопольский районный суд Винницкой области 16 мая закрыл производство по этому делу из-за отсутствия предмета спора.

Андрея Портнова застрелили утром 21 мая возле американской школы в испанском Мадриде.