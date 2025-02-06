Рынок труда в Украине растет: какие предлагают вакансии и зарплаты

Количество вакансий на украинском рынке труда в январе выросло до 94 985, что на 7% больше, чем в декабре.

Об этом говорится в исследовании Work.ua.

В январе больше всего работы предлагали в трех категориях:

"Рабочие специальности, производство" - 15 932 вакансий, +5% к декабрю;

"Сфера обслуживания" - 13 927, +6%;

"Продажа, закупка" - 11 888, +11%.

Наибольший прирост вакансий за месяц произошел в категории"Красота, фитнес, спорт" - на 29%.

В исследовании отмечается, что в январе на рынке труда было едва ли не самое большое количество кандидатов с начала 2023 года, когда начался период дефицита кадров. Как следствие, почти 1,5 миллиона откликов на вакансии - это на 39% больше, чем было в декабре.

Если раньше самыми конкурентными должностями были верстальщик и Front-end Developer, то сейчас в лидерах - direct-менеджер и специалист чата. Это профессии, предусматривающие обработку входящих обращений клиентов, обычно в социальных сетях.

Зато самая низкая конкуренция за вакансии в категориях "Охрана, безопасность", "Рабочие специальности, производство", "Строительство, архитектура", "Транспорт, автобизнес", "Медицина, фармацевтика".

Относительно уровня зарплат, то согласно исследованию,медиана по Украине так и осталась на уровне 24 000 грн.

Однако есть рост в Киевской (26 000 грн, +750 грн к декабрю) и Харьковской (21 тысяча грн, +1000 грн) областях.

Также повысились предлагаемые доходы в категориях:

"Топ-менеджмент, руководство высшего звена" - 47 500 грн, +6%;

"Красота, фитнес, спорт" - 25 000 грн, +4%;

"Страхование" - 26 000 грн, +4%;

"Строительство, архитектура" - 28 500 грн, +4%;

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" - 22 100 грн, +3%.

В рейтинге должностей с самыми высокими зарплатами (кроме руководителей, айтишников и специалистов для Сил обороны): медиабайер (67 500 грн), водитель-международник (55 000 грн), эндодонтист (51 900 грн), рихтовщик, риелтор, стоматолог, моторист (50 000 грн), бизнес-аналитик, продуктовый менеджер (45 000 грн).

А вот самые низкие доходы имеют библиотекарь (9 500 грн), маркировщик (11 000 грн), педагог-организатор (11 500 грн), уборщик (12 000 грн), посудомойщик (13 500 грн), оператор АЗК (14 000 грн).

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