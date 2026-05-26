"Київстар" купив шість сонячних електростанцій за 3,6 мільярда

"Київстар" придбав шість сонячних електростанцій у Львівській області загальною потужністю 105 МВт за 3,6 млрд грн.

Про це йдеться у релізі оператора, який є у розпорядженні ЕП.

Після угоди загальний портфель "зеленої" генерації компанії зріс до 118 МВт. У "Київстарі" заявили, що це дасть змогу покривати обсяги електроенергії, еквівалентні близько 30% нинішнього річного споживання компанії.

У компанії зазначили, що електроенергія від придбаної групи СЕС надходитиме до об'єднаної енергосистеми України за чинними ринковими та регуляторними правилами. Там очікують, що це допоможе частково хеджувати ризики, пов'язані з коливаннями цін на електроенергію.

Довідка. "Київстар" почав формувати власний енергетичний портфель у грудні 2025 року, коли купив першу сонячну електростанцію "Санвін 11" потужністю 13 МВт.

Тепер компанія заявляє, що розглядатиме власну генерацію як один із напрямів підвищення операційної стійкості на тлі зростання вартості електроенергії.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей у межах Планів стійкості та визначив умови його проведення.