У третьому кварталі виручка Kyivstar зросла на 21%

За підсумками третього кварталу 2025 року загальна виручка Kyivstar Group Ltd збільшилася на 20,9% рік до року – до 12,3 млрд грн (297 млн дол.), а EBITDA (показник прибутку до вирахування відсотків та податків) зріс на 21,5% – до 7,1 млрд грн (171 млн дол.).

Про це йдеться у звіті Kyivstar Group Ltd за 3 квартал 2025 року.

Згідно з документом, прямі цифрові доходи зросли на 531% до 1,5 млрд грн (35 млн дол.), що становить майже 12% від загальної виручки компанії.

У Kyivstar вважають, що такий результат став можливим завдяки консолідації сервісу Uklon у складі групи в березні 2025 року. Саме інтеграція платформи принесла Kyivstar 24,7 млн дол. доходу, 9,1 млн дол. EBITDA та 6,7 млн дол. прибутку лише за квартал.

Компанія також продовжила розвиток цифрової екосистеми: кількість користувачів multiplay–послуг (які комбінують зв'язок і цифрові сервіси) зросла на 24,8% до 6,6 млн, а щомісячна аудиторія цифрових сервісів – на 49,4% до 13,5 млн.

У звіті також йдеться, що середній дохід з одного користувача (ARPU) зріс на 14% – до 153 грн . За результатами кварталу, показник маржі EBITDA становив 57,6%. Обсяг грошових коштів становить 472 млн дол., а вільний грошовий потік за останні 12 місяців – 373 млн дол.

За підсумками 2025 року Kyivstar очікує зростання виручки на 24–27% та EBITDA на 23–26% у гривневому еквіваленті. У доларовому вимірі прогнозується збільшення доходів на 20–23% і EBITDA на 19–22% за умови стабільного валютного курсу.

Нагадаємо:

Парламент ухвалив законопроєкт, який допоможе розвивати цифрову інфраструктуру та забезпечити безперебійний зв'язок. Мобільний інтернет стане кращим і швидшим, а користувачі зможуть самі перевіряти його якість.