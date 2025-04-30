В Киеве приостановило работу пространство MacPaw Space

Компания MacPaw решила приостановить деятельность своего пространства MacPaw Space.

Об этом сообщил в Facebook руководитель компании Александр Косован.

"Мы долго взвешивали этот трудный шаг. MacPaw Space много значит для всей нашей команды, но сейчас пришло время сфокусировать ресурсы на том, где мы можем принести наибольшую пользу - развивать инновационные продукты и продолжать поддерживать Украину", - написал он.

По словам Косована, российский обстрел в декабре 2024 года повредил здание, где находится MacPaw Space, и стал дополнительным вызовом и фактором для переосмысления подхода к физическим пространствам.

"Сообщество, которое мы создали вместе, остается. И я верю - впереди еще много новых историй и мы обязательно увидимся в MacPaw Space 2.0", - подчеркнул он.