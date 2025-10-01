"Київхліб" інвестував 400 мільйонів гривень у нові виробничі лінії

Компанія "Київхліб" запустила нові виробничі лінії у Київській та Полтавській областях.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Компанія встановила та запустила дві нові виробничі лінії, ще 2 планують запустити до кінця року.

"Загальний обсяг інвестицій в модернізацію та запуск нових виробничих ліній на 8 підприємствах групи в Києві, Київській та Полтавській областях протягом 2024-2025 років склав близько 400 млн грн, що дозволило значно наростити виробничі потужності групи", — йдеться у повідомленні.

Середньодобове виробництво хлібобулочної продукції складає 310-320 т на добу при загальному обсязі ринку хлібобулочних виробів в Україні 2,4 млн т, зазначили в компанії.

З початку 2025 року "Київхліб" експортував понад 2000 тонн продукції, що на 33% перевищує показники минулого року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що мережа мінімаркетів "Київхліб" перезапускає магазини самообслуговування. За допомогою таких точок самообслуговування у компанії вирішили запобігти можливому зупиненню роботи магазинів через брак персоналу.

У жовтні 2024 року повідомлялося, що компанія "Київхліб" закрила 5 з 6 своїх автономних магазинів без касирів у Києві через низку проблем, включаючи зловмисників та часті відключення електроенергії.