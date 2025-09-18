Запобігти можливому браку персоналу: "Київхліб" перезапускає магазини без продавців

Мережа мінімаркетів "Київхліб" перезапускає магазини самообслуговування.

Про це пише LIGA.net з посиланням на голову наглядової ради мережі Ярослава Федоренка.

За допомогою таких точок самообслуговування у компанії вирішили запобігти можливому зупиненню роботи магазинів через брак персоналу.

"Сьогодні знайти продавця колосально важко. Щомісяця ситуація погіршується", – зазначив топменеджер.

За словами Федоренка, прибутки нових і старих торгових точок "Київхліба" співмірні.

У компанії прогнозують, що після війни автоматизовані магазини зможуть заробляти набагато краще – завдяки тому, що працюватимуть цілодобово.

Помірний темп розвитку мережі самообслуговування пояснюють можливими втратами доходу.

Згідно з попереднім досвідом ритейлера, у разі зміни формату торгової точки, в середньому на пів року різко зменшується обіг.

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року повідомлялося, що компанія "Київхліб" закрила 5 з 6 своїх автономних магазинів без касирів у Києві через низку проблем, включаючи зловмисників та часті відключення електроенергії.