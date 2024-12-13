Канада фінансуватиме в Україні проєкт розвитку підприємництва сільського населення

Мінагрополітики, Канадська неурядова організація SOCODEVI та Дніпропетровська обласна громадська організація "Сільськогосподарська консультаційна служба" співпрацюватимуть у питанні розвитку підприємництва сільського населення, яке постраждало від бойових дій.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Сторони домовилися про потенційне співробітництво у галузі сільського господарства і реалізації "Проекту розвитку підприємництва сільського населення, яке постраждало від бойових дій в Україні WeProsper".

Документ передбачає підвищення залученості агровиробників до ведення підприємницької діяльності у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Планується також забезпечення економічної спроможності жінок в аграрному секторі, шляхом створення можливостей для розвитку індивідуальної виробничої діяльності, створення сільськогосподарських кооперативів та більш активної участі у соціально-економічному розвитку регіону.

Даний проєкт реалізовуватиметься за рахунок фінансової підтримки уряду Канади через надання гранту на безповоротній основі.

Представники SOCODEVI підкреслили, що Канада планує підтримувати обізнаність про важливість агросектору для економіки України та роль малих і середніх фермерських господарств, а також наголосили на необхідності посилення гендерної рівності в даній галузі.

"Проект розвитку підприємництва сільського населення, яке постраждало від бойових дій в Україні WeProsper" працює над трьома основними виробничо-збутовими ланцюгами: молочний, овочевий/ягідний та зерновий. У межах проекту понад 700 осіб (75% з яких жінки) пройшли навчання з питань кліматично-орієнтованого сільського господарства, а 492 члени кооперативів користуються новими послугами. 144 члени правління та працівники кооперативів пройшли навчання.

Мережа «Бізнес-мережа сільських жінок» також охопила більшість зі своїх 1000 членів через програми онлайн-освіти та тренінгів.

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