"Інтерпайп" Пінчука змінив гендиректора: ним став ексголова компанії Tenaris в США

Українська промислова компанія "Інтерпайп" призначила новим генеральним директором Луку Занотті.

Про це повідомила пресслужба "Інтерпайп".

Андрій Коротков, який очолював компанію до цього, обійме посаду операційного директора.

"Ми раді вітати Луку Занотті на посаді генерального директора компанії Інтерпайп. Його великий досвід роботи в трубній промисловості та глибокі знання ключових міжнародних ринків стануть суттєвою перевагою", – сказав голова ради директорів компанії Фаді Храйбе.

До приходу в "Інтерпайп" Занотті обіймав посаду президента компанії Tenaris в США, яку він зайняв у 2018 році після того, як з 2015 року працював віце-президентом.

Спочатку він приєднався до компанії Tenaris у 2011 році на посаді президента в Європі. До цього займався закупівлями, управлінським консалтингом та розвитком бізнесу в Європі, Південній Америці та Південно-Східній Азії.

У квітні поточного року Занотті був введений до ради директорів "Інтерпайпа".

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.