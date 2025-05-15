"Интерпайп" Пинчука сменил гендиректора: им стал экс-глава компании Tenaris в США

Украинская промышленная компания "Интерпайп" назначила новым генеральным директором Луку Занотти.

Об этом сообщила пресс-служба "Интерпайп".

Андрей Коротков, возглавлявший компанию до этого, займет должность операционного директора.

"Мы рады приветствовать Луку Занотти на должности генерального директора компании Интерпайп. Его большой опыт работы в трубной промышленности и глубокие знания ключевых международных рынков станут существенным преимуществом", - сказал председатель совета директоров компании Фади Храйбе.

До прихода в "Интерпайп" Занотти занимал должность президента компании Tenaris в США, которую он занял в 2018 году после того, как с 2015 года работал вице-президентом.

Изначально он присоединился к компании Tenaris в 2011 году на должности президента в Европе. До этого занимался закупками, управленческим консалтингом и развитием бизнеса в Европе, Южной Америке и Юго-Восточной Азии.

В апреле текущего года Занотти был введен в совет директоров "Интерпайпа".

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Общая численность сотрудников компании составляет около 9,5 тыс. человек.

Конечным владельцем Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.