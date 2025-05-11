Індонезійський порт став хабом з перевалки російських нафтопродуктів

Індонезійський порт Каримун став найбільшим перевалочним пунктом російських нафтопродуктів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"У 2025 році найбільшим перевалочним пунктом російської нафти став індонезійський порт Каримун. При цьому робота терміналу не контролюється владою Індонезії – термінал перебуває в зоні вільної торгівлі та поза юрисдикцією країни", – зазначено у повідомленні.

За даними, від початку 2025 року через Каримун експортовано 590 тис. т мазуту, близько 217 тис. т дизельного палива і 50 тис. т нафти.

Повідомляється, що в умовах західних санкцій росія шукає альтернативні маршрути для експорту нафти і нафтопродуктів. І перевалка через Каримун дає можливість російським компаніям обходити ці санкції.

"У порту російські нафтопродукти змішують з нафтопродуктами з інших країн походження. Після цього енергоносії вважаються індонезійськими, і західні санкції до них не застосовуються. Згодом нафтопродукти реескпортуються до Сінгапуру, Малайзії та Китаю", – розповідають в українській розвідці.

За її даними, від початку 2025 року через Каримун з порту Усть-Луга (росія) експортовано 590 тис. т мазуту (в січні–березні 2024 року – близько 100 тис. т).

Крім того, у 2025 році вперше у порту з росії було відвантажено близько 217 тис. т дизельного палива і 50 тис. т нафти.

"Упродовж березня–квітня 2025 року до Каримуна прибули щонайменше три вантажі на танкерах, які перебувають під санкціями ЄС та Великої Британії. Посередниками у торгівлі підсанкційними товарами є маловідомі торгові фірми, які часто змінюють свої назви до того, як прибудуть до кінцевих пунктів призначення", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у квітні експорт російської арктичної нафти до Китаю стрімко зростав. Цьому сприяла морська перевалка з судна на судно (STS), що дає змогу обійти американські санкції.

Аби мінімізувати ризики, трейдери почали активно вдаватися до STS-перевалки в міжнародних водах біля берегів Малайзії та Сінгапуру. Нафту перевантажують на великотоннажні танкери класу VLCC, які не входять до санкційних списків, і потім направляють у китайські порти.

Також повідомлялося, що експорт викопного палива з Росії приніс 253,8 мільярда доларів доходу у третій рік її війни проти України, причому частина прибутку надходила непрямо з західних країн, попри санкції.

З початку великої війни у 2022 році Росія загалом отримала 847 мільярдів євро доходу від продажу викопного палива. Ця сума також більша за 211 мільярдів доларів, які, за оцінками Пентагону, Росія витратила на війну з 2022 по 2024 рік.

Раніше також повідомлялося, що Європейський союз розглядає можливість введення санкцій проти торгового підрозділу російського нафтового гіганта Lukoil PJSC, що базується в Дубаї.

Litasco Middle East DMCC базується в Дубаї. Санкції передбачені у документах, що потрапили в розпорядження агентства, і вони є частиною нових масштабних заходів, спрямованих проти флоту "нерегульованих" танкерів , які возять російську нафту. Litasco Middle East сприяє зростанню цього флоту.