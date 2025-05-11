Индонезийский порт стал хабом по перевалке российских нефтепродуктов

Индонезийский порт Каримун стал крупнейшим перевалочным пунктом российских нефтепродуктов.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

"В 2025 году крупнейшим перевалочным пунктом российской нефти стал индонезийский порт Каримун. При этом работа терминала не контролируется властями Индонезии - терминал находится в зоне свободной торговли и вне юрисдикции страны", - говорится в сообщении.

По данным, с начала 2025 года через Каримун экспортировано 590 тыс. т мазута, около 217 тыс. т дизельного топлива и 50 тыс. т нефти.

Сообщается, что в условиях западных санкций россия ищет альтернативные маршруты для экспорта нефти и нефтепродуктов. И перевалка через Каримун дает возможность российским компаниям обходить эти санкции.

"В порту российские нефтепродукты смешивают с нефтепродуктами из других стран происхождения. После этого энергоносители считаются индонезийскими, и западные санкции к ним не применяются. Впоследствии нефтепродукты рескпортируются в Сингапур, Малайзию и Китай", - рассказывают в украинской разведке.

По ее данным, с начала 2025 года через Каримун из порта Усть-Луга (россия) экспортировано 590 тыс. т мазута (в январе-марте 2024 года - около 100 тыс. т).

Кроме того, в 2025 году впервые в порту из россии было отгружено около 217 тыс. т дизельного топлива и 50 тыс. т нефти.

"В течение марта-апреля 2025 года в Каримун прибыли по меньшей мере три груза на танкерах, находящихся под санкциями ЕС и Великобритании. Посредниками в торговле подсанкционными товарами являются малоизвестные торговые фирмы, которые часто меняют свои названия до того, как прибудут в конечные пункты назначения", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в апреле экспорт российской арктической нефти в Китай стремительно рос. Этому способствовала морская перевалка с судна на судно (STS), что позволяет обойти американские санкции.

Чтобы минимизировать риски, трейдеры начали активно прибегать к STS-перевалке в международных водах у берегов Малайзии и Сингапура. Нефть перегружают на крупнотоннажные танкеры класса VLCC, которые не входят в санкционные списки, и затем направляют в китайские порты.

Также сообщалось, что экспорт ископаемого топлива из России принес 253,8 миллиарда долларов дохода в третий год ее войны против Украины, причем часть прибыли поступала косвенно из западных стран, несмотря на санкции.

С начала большой войны в 2022 году Россия в целом получила 847 миллиардов евро дохода от продажи ископаемого топлива. Эта сумма также больше 211 миллиардов долларов, которые, по оценкам Пентагона, Россия потратила на войну с 2022 по 2024 год.

Ранее также сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против торгового подразделения российского нефтяного гиганта Lukoil PJSC, базирующегося в Дубае.

Litasco Middle East DMCC базируется в Дубае. Санкции предусмотрены в документах, попавших в распоряжение агентства, и они являются частью новых масштабных мер, направленных против флота "нерегулируемых" танкеров, которые возят российскую нефть. Litasco Middle East способствует росту этого флота.