Помер чернігівський ресторатор Ігор Сухомлин

14 жовтня помер чернігівський ресторатор, власник вареничної "Балувана Галя", Ігор Сухомлин.

Про це повідомила його дружина Христина на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що Сухомлин проходив лікування в Німеччині.

"Учора, 14 жовтня, пішов із життя мій чоловік Ігор Сухомлин – найдорожча для мене людина. Він боровся до останнього, але хвороба перемогла. Ігор пішов у спокої, без болю в оточенні найближчих людей. Кремація відбудеться в Мюнхені, де він проходив лікування. Поховання праху відбудеться в Барселоні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У травні 2025 року Ігор Сухомлин відкрив у центрі Варшави піцерію Mimosa Brooklyn Pizza. Цей бренд він створив у Києві разом із партнером Валерієм Гальперіним, як і київські проєкти Fish & Pussycat, Forever Young і Fishkultura.

Також Сухомлину належали кав'ярні "Чашка", хінкальна "Буба", ресторан "Велюров", кондитерська "Шарлотка", вареничні "Балувана Галя".

Щодо останньої мережі — Сухомлин судився з мережею магазинів заморожених напівфабрикатів "Галя Балувана" про порушення права інтелектуальної власності. Детальніше про цей конфлікт можна прочитати в тексті ЕП: Балувана Галя Балувана: історія конфлікту між брендами у трьох діях