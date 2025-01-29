HD Hyundai відкрила офіс в Україні: які у компанії плани

В Україні 28 січня відкрила представництво південнокорейська компанія HD Hyundai XiteSolution, яка планує створити митно-логістичний хаб для важкої будівельної техніки у західній Україні.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Під час презентації компанія оголосила про наміри активно долучитися до проєктів відбудови. HD Hyundai XiteSolution вивчає можливості розміщення виробничих потужностей для крупновузлового складання важкої будівельної техніки в Україні.

Додатково компанія планує відкрити митно-логістичний хаб для будівельної техніки та продукції Hyundai у одній із західних областей України, а також створити три сучасних тренінгових центри для навчання користувачів та обслуговуючого персоналу важкої техніки.

Перші тренінгові центри будуть розташовані у Київській та Львівській областях та будуть оснащені технікою, симуляторами, та полігонами для навчання роботі з важкою технікою.

В планах компанії також оновлення навчального центру Агенції відновлення та розвитку інфраструктури у Білій Церкві Київської області.

"Попит на будівельну й промислову техніку високий, і ми цінуємо комплексний підхід HD Hyundai: офіс, сервіс, навчання, локалізація виробництва, співпраця з українськими компаніями. Україна має потенціал стати найбільшим ринком для відновлення цього десятиліття", — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Нагадаємо:

Південнокорейська компанія HD Hyundai XiteSolution планує збудувати митно-логістичний хаб і створити навчальні центри для роботи з будівельним обладнанням у Львівській області.

У 2023 році HD Hyundai Construction Equipment направила пʼять гусеничних екскаваторів у Миколаївську область для відновлення інфраструктури. Компанія планує передати ще 30 одиниць техніки ДСНС у 2025 році.