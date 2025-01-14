HD Hyundai планує створити митно-логістичний хаб на Львівщині

Південнокорейська компанія HD Hyundai XiteSolution планує збудувати митно-логістичний хаб і створити навчальні центри для роботи з будівельним обладнанням у Львівській області.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик провів зустріч із представниками компанії, під час якої обговорили постачання спеціалізованої техніки для відновлення інфраструктури та використання програм корейської допомоги.

Основними темами зустрічі були:

створення митно-логістичного хабу;

відкриття тренінгового центру;

локалізація виробництва.

HD Hyundai XiteSolution також планує організувати навчальні центри для роботи з будівельним обладнанням, одним із місць для яких стане Львів.

За підсумками зустрічі компанія підготує концепцію запропонованих проєктів. Надалі ці проєкти будуть погоджені урядами України та Південної Кореї.

Львівська ОВА надасть пропозиції щодо об’єктів або земельних ділянок для реалізації інвестиційного проєкту, а також щодо існуючих навчальних центрів для професійної підготовки та перепідготовки.