HD Hyundai открыла офис в Украине: какие у компании планы

В Украине 28 января открыла представительство южнокорейская компания HD Hyundai XiteSolution, которая планирует создать таможенно-логистический хаб для тяжелой строительной техники в западной Украине.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

В ходе презентации компания объявила о намерениях активно приобщиться к проектам восстановления. HD Hyundai XiteSolution изучает возможности размещения производственных мощностей для крупноузловой сборки тяжелой строительной техники в Украине.

Дополнительно компания планирует открыть таможенно-логистический хаб для строительной техники и продукции Hyundai в одной из западных областей Украины, а также создать три современных тренинговых центра для обучения пользователей и обслуживающего персонала тяжелой техники.

Первые тренинговые центры будут расположены в Киевской и Львовской областях и будут оснащены техникой, симуляторами, и полигонами для обучения работе с тяжелой техникой.

"Спрос на строительную и промышленную технику высокий, и мы ценим комплексный подход HD Hyundai: офис, сервис, обучение, локализация производства, сотрудничество с украинскими компаниями. Украина имеет потенциал стать крупнейшим рынком для восстановления в этом десятилетии", - отметил заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа.

Напомним:

Южнокорейская компания HD Hyundai XiteSolution планирует построить таможенно-логистический хаб и создать учебные центры для работы со строительным оборудованием во Львовской области.

В 2023 году HD Hyundai Construction Equipment направила пять гусеничных экскаваторов в Николаевскую область для восстановления инфраструктуры. Компания планирует передать еще 30 единиц техники ГСЧС в 2025 году.