Група DCH Ярославського закриває гральні бізнес-проєкти: на чому зосередиться

Група DCH бізнесмена Олександра Ярославського повністю закриває усіх проєкти, пов’язані із онлайн та офлайн гемблінг-бізнесом.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За словами директора зі стратегії DCH Олексія Болховітінова, надалі група зосередиться на фінансових технологіях, електронній комерції та страхуванні.

"У сфері послуг ми вирішили сконцентруватись на фінтех-проєктах, електронній комерції та страхуванні. Ми маємо наміри інвестувати близько 5 млрд гривень у ці напрямки у найближчі три роки", — розповів Болховітінов.

За його інформацією, ринок гемблінгу в Україні нині фактично закритий для нових гравців, тоді як інші напрями демонструють значно більший потенціал для зростання.

"Об’єднання маркетплейсів та онлайн-банкінгу забезпечує зручну інтеграцію платежів, підвищує конверсію завдяки рішенням типу "купуй зараз — плати пізніше" (BNPL), відкриває доступ до фінансування для продавців, дозволяє персоналізувати пропозиції через аналіз фінансових даних, а також сприяє виходу на глобальні ринки, минаючи обмеження традиційного банкінгу.

Крім того, e-commerce-платформи можуть самі ставати фінансовими сервісами, пропонуючи страхування, кешбек-картки чи мікрокредити", — зазначив Болховітінов.

У DCH також повідомили, що не планують придбати ТОВ "Нейшн Діджитал Ентертейнмент", відносно якого раніше отримали дозвіл Антимонопольного комітету.

Отримання дозволу стало частиною попередньої юридичної процедури з аналізу потенційних інвестицій, однак після детальної оцінки компанія вирішила не розвивати цей напрям.

DCH Investment Management – фінансово-промислова група компаній, яка керує інвестиціями у видобуток руди та металургію, машинобудування, нерухомість, страхування, банківський та готельний бізнес.

Нагадаємо:

Нацполіція провела 49 обшуків у межах розслідування масштабної схеми легалізації коштів, привласнених з однієї нафтопереробних компаній країни - "Укртатнафти".

Під час обшуків в офісах групи DCH у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі правоохоронці вилучили фінансову документацію, комп’ютерну техніку та носії інформації.

Водночас DCH заявила, що вважає ці масові обшуки незаконними, такими, що чинять необґрунтований тиск на бізнес-діяльність групи.

"Олександр Ярославський ніколи не мав впливу на прийняття рішень у ПАТ "Укртатнафта", не отримував жодних дивідендів, не мав опосередкованого бенефіціарного володіння і не контролював діяльність товариства", - йшлося у повідомленні групи.