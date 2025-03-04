Фонд держмайна продав приміщення за 2 мільйони зі стартовою ціною в 1 гривню

Фонд держмайна вдало провів аукціон із продажу нежитлового приміщення у Тернополі з так званих гривнівок – активів, на які встановлено мінімальну стартову ціну в 1 грн.

Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

"За право власності на об'єкт змагалося 22 учасники, що зумовило зростання вартості, від стартової ціни – 1 гривні, до переможної — 2 005 000 грн. Покупець додатково має сплатити ПДВ – 401 тис. грн, тож загальний економічний ефект може становити понад 2,4 млн грн.", – розповіли у ФДМ.

Переможцем торгів став приватний підприємець Георгій Хвічія-Дуве.

На аукціоні мова йшла про нежитлове приміщення загальною площею 95,2 кв. м з окремим входом, що розташований на цокольному поверсі житлової будівлі. Рік введення в експлуатацію будівлі – 1996.

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