ФГВФО затвердив реєстр вимог кредиторів АТ "РВС Банк"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення про затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів акціонарного товариства "РВС Банк".

Про це ФГВФО інформує на офіційному сайті.

"Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє, що виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 29 січня 2026 року №88 про затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів акціонарного товариства "РВС Банк", – говориться у повідомленні.

Оскільки задоволення вимог кредиторів відбувається лише у безготівковій формі, кредиторам АТ "РВС БАНК" для погашення їхніх вимог необхідно подати заяву або лист.

У листі має бути уся важлива інформація: ім'я, номер ідентифікаційного коду, найменування організації та ЄДРПОУ – для юридичних осіб, а також реквізитів банківського рахунку, відкритого у діючому (платоспроможному) банку, – номер поточного рахунку, найменування та код банку, в якому відкритий рахунок.

Заява або лист можуть бути подані кредиторами АТ "РВС Банк" у паперовому вигляді поштовим зв`язком або електронним листом із застосуванням КЕП.

Якщо відповідні заяви з реквізитами були подані кредиторами раніше в електронному вигляді, повторно подавати таку заяву не потрібно.

У разі зміни наданих реквізитів банківського рахунку кредиторам необхідно письмово повідомити про це уповноважену особу Фонду на ліквідацію АТ "РВС Банк" та направити нові реквізити.

"Звертаємо увагу, що таку заяву або лист кредитори АТ "РВС Банк" можуть направити протягом усього терміну здійснення ліквідаційної процедури банку, але не пізніше 45 днів до планованої дати складання ліквідаційного балансу АТ "РВС Банк", – говориться у повідомленні.

Про плановану дату складання ліквідаційного балансу АТ "РВС Банк" та кінцеву дату приймання заяв від кредиторів ФГВФО додатково повідомлятиме на своєму вебсайті та вебсайті АТ "РВС Банк", а також на сторінці у Facebook.

Нагадаємо:

Раніше ФГВФО повідомив, що реєстр акцептованих вимог кредиторів АТ "РВС БАНК", який ліквідовується, буде сформовано до 29 січня 2026 року.

Національний банк відніс АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних 4 листопада 2025 року.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклав угоду про продаж 100% акцій ПрАТ "перехідний банк Юте Банк" (на базі збанкрутілого "РВС банку") банківській групі, заснованій в Естонії, Iute Group AS.