Енергетичну стійкість важливих соціальних об’єктів перевірила інспекція

Держенергонагляд перевірив технічний стан і готовність електро- та теплових господарств до роботи у разі виникнення позаштатних ситуацій на 1805 соціально важливих об'єктах.

Про це інформує Державна інспекція енергетичного нагляду України.

Фахівці Держенергонагляду спільно з представниками операторів систем розподілу здійснили моніторинг стану безпеки електропостачання на 1 805 соціально важливих об'єктах, а також технічного стану та організації експлуатації теплових господарств на 1 788 об'єктах.

Наразі усунуто майже 91% зауважень у сфері електроенергетики та понад 95% – у сфері теплопостачання, які виявлено під час оглядів, повідомляє інспекція.

Йдеться про об'єкти, визначені Київською міською та обласними державними адміністраціями як пріоритетні. Це заклади охорони здоров'я, освіти та соціальної сфери, говориться у повідомленні.

Зокрема, оцінювались: стан інфраструктури, наявність резервних джерел енергії, систем автоматизації та контролю, технічний стан і готовність електро- та теплових господарств до роботи у разі виникнення позаштатних ситуацій.

За результатами оглядів зафіксовано випадки недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері електроенергетики та зроблено низку зауважень щодо технічного стану й організації експлуатації енергооб'єктів у сфері теплопостачання. Керівництву суб'єктів господарювання надано відповідні рекомендації.

