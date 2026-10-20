Про Євроінтеграцію та можливості для агросектору – на "Експортному форумі" від ЕП

21 жовтня в Києві відбудеться четвертий експортний форум від "Економічної правди". Фокусна тема цьогорічної події – "Вижити попри все". В рамках події обговорюватимуться зміни в правилах експорту, які чекатимуть український бізнес в межах реформ 2 та 3 переговорних кластерів з ЄС. Захід відкриє промова Карін Карлсбро, депутатка Європейського парламенту, віцеголова Комітету з міжнародної торгівлі.

У центрі розмови "Потрійний виклик" – ключові бенчмарки та реформи за кластером "Внутрішній ринок", сфери, та обговорення моментів, які будуть найскладнішим. Модератор панельної дискусії, шеф-редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко розпитає представників уряду про те, які сектори вже найближчі до відповідності праву ЄС і які задачі є пріоритетними для глибшої інтеграції.

Під час дискусії заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, керівник сектору європейської інтеграції, врядування, верховенства права та громадянського суспільства Представництва ЄС в Україні Асьєр Сантільян Луцуріага, радниця віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, координаторка кластера №2 "Внутрішній ринок" Вікторія Лобун та керівник офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз говоритимуть про готовність держави та бізнесу до поступової інтеграції у спільний ринок ЄС ще до формального вступу.

Ключові логістичні проблеми українського агроекспорту, пропускна спроможність західного кордону, робота морських і дунайських портів, залізничні тарифи, страхування вантажів та вплив дорогої логістики на маржинальність агровиробників обговорюватимуться в межах дискусії "Не вивозимо: як продати врожай". Модератор дискусії, редактор "Економічної правди" Микола Максимчук фокусуватиметься на можливостях державної підтримки експортерів, розвитку внутрішньої переробки та рішеннях, які могли б посилити український агроекспорт у найближчі роки.

Під час дискусії заступник міністра аграрної політики та продовольства Віталій Головня, перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач, генеральний директор "Українського клубу аграрного бізнесу" Олег Хоменко, генеральна директорка Avasterra Group Світлана Собіпан, директор із торгівлі аграрної компанії "Нібулон" Володимир Славінський, говоритимуть про те, як український агробізнес адаптується до воєнних ризиків, які маршрути експорту залишаються найбільш ефективними та чи може перехід від сировинного експорту до продукції з більшою доданою вартістю змінити експортну модель України.

Подія відбуватиметься в укритті, враховуючи вимоги безпеки. Деталі про захід і квитки – за посиланням.

Генеральними партнерами форуму стали компанії "Генерал Черешня" та VYRIY та Ukrspecsystems LLC.

Також захід підтримали Avesterra Group, ​​технологічно-оборонна компанія SkyFall, Банк Кредит Дніпро, Райффайзен Банк, Трускавецька, AZNAURI, Carlsberg Ukraine, Gemini. Інформаційні партнери Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата в Україні, Торгово-промислова палата України.