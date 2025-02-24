Експорт яєць з України зріс майже у 2 рази з початку року

Україна відправила на експорт 10 600 тонн яєць в січні 2025 року, що на 92,7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомляє Agro Times із посиланням на дані Державної служби статистики.

У грошовому еквіваленті експорт за січень цього року зріс на 80,6%, як порівняти з аналогічним періодом 2024 року, ‒ до 11,2 млн дол.

Головними покупцями українських яєць протягом першого місяця 2025 року були Хорватія (14,9%), Італія (13,5%) та Польща (11,1%).

Нагадаємо:

За жовтень 2024 року вартість яєць у магазинах зросла на 60%, через підвищення цін на корми та енергоносії.