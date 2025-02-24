Экспорт яиц из Украины вырос почти в 2 раза с начала года

Украина отправила на экспорт 10 600 тонн яиц в январе 2025 года, что на 92,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Agro Times со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

В денежном эквиваленте экспорт за январь этого года вырос на 80,6% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года - до 11,2 млн долл.

Главными покупателями украинских яиц в течение первого месяца 2025 года были Хорватия (14,9%), Италия (13,5%) и Польша (11,1%).

Напомним:

За октябрь 2024 года стоимость яиц в магазинах выросла на 60%, из-за повышения цен на корма и энергоносители.