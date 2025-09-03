Домашні улюбленці цього року "з’їдять" 564,6 мільйони доларів – дослідження

У 2025 році виторг у сегменті корму для тварин в Україні становитиме приблизно $564,6 млн.

Такі підрахунки зробила агенція диджитал-маркетингу Inweb, яка дослідила ключові тенденції ринку та пріоритети витрат господарів на утримання тварин.

"Понад 50% власників витрачають щомісяця від 500 до 1500 грн на догляд за своїми улюбленцями. Основні витрати йдуть на харчування, на другому місці, – витрати на ветеринарні послуги, щеплення, смаколики та іграшки", – говориться у повідомленні.

"У 2025 стрімко зросла роль домашніх улюбленців серед українців, адже тварини слугують для них джерелом емоційної підтримки. Цифри також це підтверджують: лише за 2023 ринок товарів і послуг для тварин у гривневому еквіваленті зріс на 27,3% порівняно з попереднім роком", – говориться у дослідженні.

Український ринок товарів і послуг для домашніх тварин охоплює п’ять основних напрямів. Найбільший сегмент — виробники та дистриб’ютори кормів і ласощів, далі зоомагазини, потім ветеринарні клініки та аптеки, і наостанок — виробники аксесуарів, іграшок та одягу, говориться у дослідженні.

Для купівлі корму супермаркет є найпоширенішим каналом — його обирають 40,58% власників тварин в Україні. Невеликі мережі магазинів на другому місці — ними користуються 36,2% господарів. Мінімаркети також є важливим каналом, 34,52% власників найчастіше купують корм саме там — це значно вище за середній показник у світі.

За оцінками провідних учасників ринку, обсяги споживання корму в Україні за 2024 рік збільшилися на 9‑14%, тож цей сегмент ринку поступово рухається в бік преміалізації, говориться у дослідженні.

Преміальні та суперпреміальні корми формують понад 70% ринку в грошовому еквіваленті. Ласощі для тварин демонструють стабільне зростання всередині кормового сегмента.

"Однак продажі аксесуарів, товарів для птахів та гризунів просіли — значна частина покупців товарів для дрібних тварин виїхала за кордон", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна нарощує частку в світовому ринку виробників товарів та послуг для тварин: експорт а 2023 рік виріс в середньому на 20 відсотків в порівнянні з 2022. За прогнозами експертів, світовий ринок догляду за домашніми тваринами зросте з 295 млрд дол у 2022 році до 400 млрд дол у 2028 році, зростаючи в середньому на 5,22%.