Суд визнав банкрутом Дніпровський завод мінеральних добрив

Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру ПрАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" у місті Кам'янське.

Про це свідчить рішення суду від 22 квітня, пише LIGA.net.

Підприємство довгий час перебувало в передбанкрутному стані, до повномасштабної війни його борги перевищували 1 млрд грн.

У лютому 2022 року на підприємстві ввели процедуру санації (фінансового оздоровлення) строком на п'ять років і 11 місяців.

План санації передбачав відновлення виробництва через довгострокові договори на перероблення давальницької сировини. Половину боргів заводу мали списати, а решту суми – розтермінувати на шість років.

Реалізувати план не вдалося.

У 2022-2023 роках підприємство погасило 10% вимог четвертої (найбільшої) черги кредиторів на загальну суму 44,9 млн грн.

Але через російську військову агресію та воєнний стан в Україні підприємство зіткнулося з проблемами постачання сировини, що надходила морським шляхом, й у 2024-му зупинилося.

Станом на березень 2025 року накопичилися поточні борги з виплати заробітної плати (15,8 млн грн), перед Пенсійним фондом (48 млн грн), податків і зборів (18,1 млн грн), за комунальні послуги (0,75 млн грн).

Через це керуючий санацією звернувся до суду з клопотанням про дострокове припинення процедури санації та відкриття ліквідаційної процедури.

Нагадаємо:

ДЗМД був створений у 2002 році на базі державних підприємств "Агрофос" та "Амофос", яким дісталися потужності з випуску добрив від гіганта радянського хімічного комплексу – Придніпровського хімзаводу. У нульових роках його приватизувала компанія "Федкомінвест-Україна" росіянина Олексія Федоричева (перебуває в Україні під санкціями та під слідством).

Зараз підприємство входить до складу корпорації "Украгрохімхолдинг" Сергія Лісковського (був головою наглядової ради ДЗМД і президентом Федкомінвест-Україна). У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ПрАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" значиться Вольфганг Фрізе.