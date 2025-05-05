Суд признал банкротом Днепровский завод минеральных удобрений

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру ЧАО "Днепровский завод минеральных удобрений" в городе Каменское.

Об этом свидетельствует решение суда от 22 апреля, пишет LIGA.net.

Предприятие долгое время находилось в предбанкротном состоянии, до полномасштабной войны его долги превышали 1 млрд грн.

В феврале 2022 года на предприятии ввели процедуру санации (финансового оздоровления) сроком на пять лет и 11 месяцев.

План санации предусматривал восстановление производства через долгосрочные договоры на переработку давальческого сырья. Половину долгов завода должны были списать, а остальную сумму - рассрочить на шесть лет.

Реализовать план не удалось.

В 2022-2023 годах предприятие погасило 10% требований четвертой (самой большой) очереди кредиторов на общую сумму 44,9 млн грн.

Но из-за российской военной агрессии и военного положения в Украине предприятие столкнулось с проблемами поставок сырья, поступавшего морским путем, и в 2024-м остановилось.

По состоянию на март 2025 года накопились текущие долги по выплате заработной платы (15,8 млн грн), перед Пенсионным фондом (48 млн грн), налогам и сборам (18,1 млн грн), за коммунальные услуги (0,75 млн грн).

Поэтому управляющий санацией обратился в суд с ходатайством о досрочном прекращении процедуры санации и открытии ликвидационной процедуры.

Напомним:

ДЗМД был создан в 2002 году на базе государственных предприятий "Агрофос" и "Аммофос", которым достались мощности по выпуску удобрений от гиганта советского химического комплекса - Приднепровского химзавода. В нулевых годах его приватизировала компания "Федкоминвест-Украина" россиянина Алексея Федорычева (находится в Украине под санкциями и под следствием).

Сейчас предприятие входит в состав корпорации "Украгрохимхолдинг" Сергея Лисковского (был главой наблюдательного совета ДЗМД и президентом Федкоминвест-Украина). В госреестре конечным бенефициаром ЧАО "Днепровский завод минеральных удобрений" значится Вольфганг Фризе.